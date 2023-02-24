İvan Petrusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Petrusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Petrusic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İvan Petrusic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İvan Petrusic {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Иван Петрушић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İvan Petrusic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFK Niksic futbol takımında oynamaktadır. OFK Niksic takımına - tarihinde katılmıştır. İvan Petrusic'nin OFK Niksic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İvan Petrusic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İvan Petrusic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İvan Petrusic şuan OFK Niksic takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.