İvan Piaui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Piaui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Piaui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Piaui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Piaui 1 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Santos Júnior şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Piaui Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Piaui, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Náutico Capibaribe futbol takımında oynamaktadır. Clube Náutico Capibaribe takımına - tarihinde katılmıştır. İvan Piaui'nin Clube Náutico Capibaribe ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Piaui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Piaui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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İvan Piaui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Piaui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Piaui şuan Clube Náutico Capibaribe takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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