İvan Pillud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Pillud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Pillud kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Pillud ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Pillud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Pillud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Pillud

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Pillud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Pillud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Pillud 24 Nisan 1986 tarihinde Capitán Bermúdez şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iván Alexis Pillud şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Pillud Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Juan Ignacio Dávola yapmaktadır. İvan Pillud, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club futbol takımında oynamaktadır. Racing Club takımına 8 Temmuz 2010 tarihinde katılmıştır. İvan Pillud'nin Racing Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Pillud Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ivanpillud_4

http://www.instagram.com/ivanpillud/

İvan Pilludboyu ve yaşı kaç

İvan Pillud Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Pillud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İvan Pillud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Pillud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Tiro Federal

1 Temmuz 2008 yılında Newell's

30 Haziran 2009 yılında Tiro Federal

6 Temmuz 2009 yılında Espanyol

30 Haziran 2010 yılında Tiro Federal

8 Temmuz 2010 yılında Racing Club

31 Ocak 2014 yılında Hellas Verona

30 Haziran 2014 yılında Racing Club

İvan Pillud kimdir

İvan Pillud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Pillud şuan Racing Club takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İvan Pillud nereli

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