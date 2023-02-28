İvan Piris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Piris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Piris kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Piris ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Piris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Piris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Piris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Piris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Piris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Piris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Piris 10 Mart 1989 tarihinde Itauguá şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Paraguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Iván Rodrigo Piris Leguizamón şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Piris Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pedro Aldave Ortuzar yapmaktadır. İvan Piris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. İvan Piris'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Piris Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Ivanpirispfc

İvan Piris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Piris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İvan Piris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Piris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Cerro Porteño

1 Temmuz 2011 yılında Maldonado

19 Temmuz 2011 yılında São Paulo

30 Haziran 2012 yılında Maldonado

1 Ağustos 2012 yılında Roma

30 Haziran 2013 yılında Maldonado

2 Eylül 2013 yılında Sporting CP

30 Haziran 2014 yılında Maldonado

4 Ağustos 2014 yılında Udinese

30 Haziran 2015 yılında Maldonado

17 Temmuz 2015 yılında Udinese

14 Temmuz 2016 yılında Monterrey

1 Temmuz 2017 yılında León

30 Haziran 2018 yılında Monterrey

30 Temmuz 2018 yılında Newell's

31 Aralık 2018 yılında Monterrey

1 Ocak 2019 yılında Libertad

İvan Piris kimdir

İvan Piris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Piris şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Las Águilas Verdes, 11 Estrellas de Itauguá, 12 de Octubre de Itauguá, Escuela de fútbol de Pinozá, Cerro Porteño

İvan Piris Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Paraguay takımında 3 numaralı formasıyla 3 Temmuz 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İvan Piris nereli

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