İvan Poleshchuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Poleshchuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Poleshchuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İvan Poleshchuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İvan Poleshchuk 23 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Полещук Иван Сергеевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İvan Poleshchuk Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niva Dolbizno futbol takımında oynamaktadır. Niva Dolbizno takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Poleshchuk'nin Niva Dolbizno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İvan Poleshchuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İvan Poleshchuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Dynamo Brest II
1 Ocak 2021 yılında Rukh II
1 Ocak 2022 yılında Niva Dolbizno
İvan Poleshchuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İvan Poleshchuk şuan Niva Dolbizno takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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