İvan Posavec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Posavec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Posavec kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Posavec ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Posavec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Posavec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Posavec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Posavec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Posavec 5 Temmuz 1998 tarihinde Novaki şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Posavec Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSports PRO yapmaktadır. İvan Posavec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Olimpija Ljubljana futbol takımında oynamaktadır. NK Olimpija Ljubljana takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Posavec'nin NK Olimpija Ljubljana ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İvan Posavecboyu ve yaşı kaç

İvan Posavec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Posavec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Posavec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Posavec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2011 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2013 yılında Din. Zagreb U17

29 Ağu 2014 yılında NK Varazdin U17

30 Haziran 2015 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb U19

14 Ağu 2015 yılında NK Varazdin

30 Haziran 2016 yılında Din. Zagreb U19

12 Ağu 2016 yılında NK Sesvete U19

10 Şubat 2017 yılında NK Rudes

25 Ağu 2017 yılında NK Kustosija

31 Aralık 2017 yılında NK Rudes

12 Mart 2018 yılında San Ignacio

1 Ocak 2019 yılında NK Varazdin

7 Ocak 2023 yılında NK Olimpija

İvan Posavec kimdir

İvan Posavec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Posavec şuan NK Olimpija Ljubljana takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

İvan Posavec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İvan Posavec nereli

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