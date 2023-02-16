İvan Prtajin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Prtajin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Prtajin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Prtajin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Prtajin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Prtajin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Prtajin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Prtajin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Prtajin 14 Mayıs 1996 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Prtajin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Prtajin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wehen Wiesbaden futbol takımında oynamaktadır. Wehen Wiesbaden takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Prtajin'nin Wehen Wiesbaden ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Prtajinboyu ve yaşı kaç

İvan Prtajin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Prtajin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Prtajin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Prtajin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2011 yılında NK Tresnjevka

17 Ağu 2012 yılında NK Zagreb U17

1 Temmuz 2013 yılında NK Zagreb U19

11 Eylül 2014 yılında Udinese U19

17 Şubat 2017 yılında Hajduk Split II

15 Şubat 2018 yılında NK Dugopolje

30 Haziran 2018 yılında Hajduk Split II

2 Ağu 2019 yılında Roda JC

27 Temmuz 2020 yılında FC Schaffhausen

21 Ocak 2022 yılında NK Olimpija

11 Ağu 2022 yılında Wehen Wiesbaden

İvan Prtajin kimdir

İvan Prtajin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Prtajin şuan Wehen Wiesbaden takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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İvan Prtajin nereli

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