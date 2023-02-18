İvan Pticek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Pticek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Pticek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Pticek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Pticek 6 Ekim 1998 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Ptiček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Pticek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marko Covic yapmaktadır. İvan Pticek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Beltinci futbol takımında oynamaktadır. ND Beltinci takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Pticek'nin ND Beltinci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Pticek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Pticek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Pticek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Pticek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında NK Varazdin U17

24 Eylül 2015 yılında DNS Zavrc U19

1 Temmuz 2016 yılında DNŠ Zavrč

20 Şubat 2017 yılında NK Maribor B

30 Haziran 2017 yılında DNŠ Zavrč

28 Temmuz 2017 yılında NK Vinogradar

26 Ocak 2018 yılında Medjimurje

26 Temmuz 2019 yılında Bijelo Brdo

18 Şubat 2020 yılında NK Rogaska

26 Şubat 2021 yılında Mursko Sredisce

20 Temmuz 2021 yılında NK Rogaska

2 Mart 2022 yılında Karlovac 1919

19 Temmuz 2022 yılında Beltinci

İvan Pticek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Pticek şuan ND Beltinci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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