İvan Puljic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Puljic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Puljic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Puljic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Puljic 24 Haziran 2002 tarihinde Ljubuski şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Puljić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Puljic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Puljic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Tomislav T. futbol takımında oynamaktadır. HNK Tomislav T. takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Puljic'nin HNK Tomislav T. ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Puljic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Puljic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Puljic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Puljic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında S. Brijeg U19

1 Temmuz 2021 yılında Siroki Brijeg

1 Ağustos 2022 yılında HNK Tomislav T.

30 Haziran 2023 yılında Siroki Brijeg

İvan Puljic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Puljic şuan HNK Tomislav T. takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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