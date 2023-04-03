İvan Pyatkin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Pyatkin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Pyatkin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Pyatkin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Pyatkin 24 Şubat 2004 tarihinde Volgograd şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Пяткин Иван Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Pyatkin Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Pyatkin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Moskva II futbol takımında oynamaktadır. Spartak Moskva II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Pyatkin'nin Spartak Moskva II ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

İvan Pyatkin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Pyatkin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Pyatkin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Pyatkin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağustos 2020 yılında Ak.Spartak U16

1 Temmuz 2021 yılında Akademia FCSM

1 Temmuz 2022 yılında Spartak II

İvan Pyatkin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Pyatkin şuan Spartak Moskva II takımında oynamakta ve 85 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İvan Pyatkin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Sudostroitel Volgorad (-2015)

Rusya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 28 Mart 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U18 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 6 numaralı formasıyla 29 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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