İvan Radosevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Radosevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Radosevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Radosevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Radosevic 10 Ağu 2001 tarihinde Sisak şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Radošević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Radosevic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TRUEFOOTBALLSTORY yapmaktadır. İvan Radosevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Radosevic'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Radosevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Radosevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Radosevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Radosevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2018 yılında Lokomotiva U19

27 Temmuz 2020 yılında Medjimurje

14 Temmuz 2021 yılında NK Vukovar 1991

İvan Radosevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Radosevic şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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