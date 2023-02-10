İvan Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Ramirez 23 Şubat 1990 tarihinde Grand Bourg (BUE) şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iván Ricardo Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Ramirez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. İvan Ramirez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Belgrano takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Ramirez'nin Club Atlético Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Dep. Español

1 Temmuz 2016 yılında San Miguel

1 Temmuz 2017 yılında Club Flandria

12 Temmuz 2018 yılında Almagro

30 Haziran 2019 yılında Club Flandria

5 Temmuz 2019 yılında GyE Mendoza

24 Ağu 2020 yılında Central Córdoba

4 Şubat 2021 yılında GyE Mendoza

3 Ocak 2022 yılında Belgrano

İvan Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Ramirez şuan Club Atlético Belgrano takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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