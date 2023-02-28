İvan Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Ramirez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Ramirez 8 Aralık 1994 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Iván Rodrigo Ramírez Segovia şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Ramirez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. İvan Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. İvan Ramirez'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İvan Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Libertad

15 Temmuz 2015 yılında CD Santaní

31 Aralık 2015 yılında Libertad

1 Ocak 2016 yılında Rubio Ñú

6 Haziran 2016 yılında Libertad

1 Temmuz 2018 yılında Godoy Cruz

8 Şubat 2019 yılında Libertad

9 Şubat 2019 yılında CD Santaní

30 Haziran 2019 yılında Libertad

1 Temmuz 2019 yılında Guaraní

8 Ekim 2020 yılında Libertad

1 Şubat 2022 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2022 yılında Libertad

İvan Ramirez kimdir

İvan Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Ramirez şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Libertad

İvan Ramirez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Paraguay U20 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İvan Ramirez nereli

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