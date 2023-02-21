İvan Rapakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Rapakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Rapakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Rapakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Rapakov 6 Mart 1999 tarihinde Shuyskoe, Vologda Region şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Рапаков Иван Николаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Rapakov Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Rapakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodina Moscow futbol takımında oynamaktadır. Rodina Moscow takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Rapakov'nin Rodina Moscow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Rapakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Rapakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Rapakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Rapakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında DYuSSh-Vologda

1 Ocak 2020 yılında Smolensk

20 Temmuz 2020 yılında Murom

18 Şubat 2022 yılında Rodina Moscow

22 Temmuz 2022 yılında Dinamo-Vologda

31 Aralık 2022 yılında Rodina Moscow

İvan Rapakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Rapakov şuan Rodina Moscow takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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