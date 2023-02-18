İvan Roca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Roca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Roca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Roca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Roca 31 Mart 1996 tarihinde Šibenik şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Roca Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Roca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Roca'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 17 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Roca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Roca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Roca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Roca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında HNK Sibenik U17

1 Temmuz 2013 yılında HNK Sibenik U19

14 Ocak 2015 yılında Manly United

1 Temmuz 2016 yılında HNK Sibenik

29 Temmuz 2019 yılında NK Varazdin

9 Mart 2021 yılında Hrv Dragovoljac

10 Şubat 2022 yılında NK Lokomotiva

8 Ağu 2022 yılında HSK Posusje

16 Ocak 2023 yılında NK Lokomotiva

İvan Roca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Roca şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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