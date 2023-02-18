İvan Rodic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Rodic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Rodic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Rodic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Rodic 11 Kasım 1985 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Rodić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Rodic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. İvan Rodic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 2 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Rodic'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Rodic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Rodic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İvan Rodic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Rodic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2002 yılında Primorac 1929

4 Şubat 2005 yılında HBDNK Mosor

31 Ağu 2007 yılında NK Imotski

18 Ağu 2008 yılında HNK Sibenik

17 Temmuz 2009 yılında Hajduk Split

1 Temmuz 2010 yılında HNK Rijeka

28 Şubat 2011 yılında NK Istra

5 Mayıs 2011 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2012 yılında Zorya Luhansk

1 Ocak 2013 yılında Zorya II

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

14 Ağu 2014 yılında Goverla

31 Ağu 2015 yılında Metalist

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

19 Şubat 2017 yılında Atyrau

13 Haziran 2017 yılında Kulüpsüz

16 Mart 2018 yılında Arsenal Kyiv

20 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

15 Şubat 2019 yılında NK Dugopolje

10 Şubat 2021 yılında RNK Split

2 Ağu 2021 yılında NK Dugopolje

İvan Rodic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Rodic şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

NK Orkan Dugi Rat, NK Primorac Stobrec

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.