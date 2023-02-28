İvan Roman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Roman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Roman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İvan Roman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İvan Roman 12 Temmuz 2006 tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İvan Roman Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Palestino futbol takımında oynamaktadır. CD Palestino takımına - tarihinde katılmıştır. İvan Roman'nin CD Palestino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İvan Roman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İvan Roman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İvan Roman şuan CD Palestino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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