İvan Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Romero 10 Nisan 2001 tarihinde La Solana şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Iván Romero de Ávila Araque şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Romero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 33 Sport yapmaktadır. İvan Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tenerife futbol takımında oynamaktadır. CD Tenerife takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Romero'nin CD Tenerife ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Romero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ivanromerodeavilaa/?hl=es

İvan Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sevilla Juv. B

1 Temmuz 2018 yılında Sevilla Juv. A

1 Temmuz 2020 yılında Sevilla Atl.

1 Temmuz 2022 yılında Sevilla

31 Ağu 2022 yılında CD Tenerife

30 Haziran 2023 yılında Sevilla

İvan Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Romero şuan CD Tenerife takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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