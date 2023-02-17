İvan Rossi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Rossi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Rossi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Rossi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Rossi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Rossi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Rossi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Rossi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Rossi 1 Kasım 1993 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Iván Javier Rossi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Rossi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Rossi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Platense futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Platense takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Rossi'nin Club Atlético Platense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Rossi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ivanrossii

İvan Rossiboyu ve yaşı kaç

İvan Rossi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Rossi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İvan Rossi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Rossi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Banfield

11 Temmuz 2016 yılında River Plate

18 Temmuz 2018 yılında Huracán

30 Haziran 2019 yılında River Plate

13 Ağu 2019 yılında Colo Colo

31 Aralık 2019 yılında River Plate

1 Şubat 2021 yılında Sambenedettese

14 Temmuz 2021 yılında Marítimo

7 Temmuz 2022 yılında Junior FC

31 Ocak 2023 yılında Platense

İvan Rossi kimdir

İvan Rossi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Rossi şuan Club Atlético Platense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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İvan Rossi nereli

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