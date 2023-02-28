İvan Rozas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Rozas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Rozas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Rozas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Rozas 1 Temmuz 1998 tarihinde Temuco şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Iván Marcelo Rozas Agüero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Rozas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. İvan Rozas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Rozas'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Rozas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Rozas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Rozas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Rozas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında U. de Chile

22 Ağustos 2019 yılında Ñublense

31 Ocak 2021 yılında U. de Chile

16 Şubat 2021 yılında Ñublense

12 Mart 2021 yılında O'Higgins

31 Aralık 2021 yılında Ñublense

1 Ocak 2023 yılında Copiapó

İvan Rozas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Rozas şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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