İvan Sadovnichiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Sadovnichiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Sadovnichiy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Sadovnichiy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Sadovnichiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Sadovnichiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Sadovnichiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Sadovnichiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Sadovnichiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Sadovnichiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Sadovnichiy 11 Mayıs 1987 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Belarus,Kazakistan uyrukludur.Gerçek adı da Садовничий Иван Николаевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Sadovnichiy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Sadovnichiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno takımına 10 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Sadovnichiy'nin Neman Grodno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Sadovnichiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Sadovnichiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Sadovnichiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Sadovnichiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2004 yılında Neman II

1 Temmuz 2008 yılında Neman-Belkard

1 Şubat 2011 yılında Vitebsk

4 Mart 2013 yılında Neman Grodno

24 Haziran 2014 yılında Tobol Kostanay

2 Mart 2016 yılında Shakhter K.

15 Haziran 2017 yılında Zhetysu

1 Ocak 2019 yılında Kaysar

10 Mart 2021 yılında Neman Grodno

İvan Sadovnichiy kimdir

İvan Sadovnichiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Sadovnichiy şuan Neman Grodno takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

İvan Sadovnichiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 4 numaralı formasıyla 11 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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İvan Sadovnichiy nereli

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