İvan Salcedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Salcedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Salcedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Salcedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Salcedo 23 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Iván Salcedo Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Salcedo Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Salcedo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına - tarihinde katılmıştır. İvan Salcedo'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Salcedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Salcedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Salcedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Salcedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Salcedo şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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