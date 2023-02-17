İvan Sandoval kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Sandoval Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Sandoval adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Sandoval Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Sandoval 5 Ağu 1995 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Iván Darío Sandoval şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Sandoval Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Sandoval, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brown de Adrogué futbol takımında oynamaktadır. Brown de Adrogué takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Sandoval'nin Brown de Adrogué ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Sandoval Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Sandoval isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Sandoval Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Sandoval futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Fénix de Pilar

1 Ocak 2018 yılında Canuelas FC

1 Ocak 2019 yılında A d Quilmes

1 Ocak 2021 yılında Def. Belgrano

4 Ocak 2023 yılında Brown Adrogué

İvan Sandoval Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Sandoval şuan Brown de Adrogué takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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