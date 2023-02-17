İvan Santa Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Santa Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Santa Cruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Santa Cruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Santa Cruz 29 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Santa Cruz Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Santa Cruz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına - tarihinde katılmıştır. İvan Santa Cruz'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Santa Cruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Santa Cruz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İvan Santa Cruz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Santa Cruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Santa Cruz şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.