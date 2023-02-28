İvan Santillan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Santillan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Santillan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Santillan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Santillan 6 Mayıs 1991 tarihinde Talara şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Iván Diego Santillán Atoche şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Santillan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Santillan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Santillan'nin Club Cienciano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Santillan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ivansantillan_16/

http://www.facebook.com/ivandiego.santillan

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İvan Santillan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Santillan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Santillan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Santillan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Real Garcilaso

20 Ocak 2019 yılında Tiburones Rojos

30 Ekim 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında Universitario

1 Ocak 2023 yılında Cienciano

İvan Santillan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Santillan şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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