İvan Saranic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Saranic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Saranic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Saranic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Saranic 12 Mayıs 2003 tarihinde Sisak şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Šaranić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Saranic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSports PRO yapmaktadır. İvan Saranic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Saranic'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 14 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Saranic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Saranic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan Saranic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Saranic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2015 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2020 yılında Din. Zagreb U19

6 Ocak 2021 yılında Din. Zagreb II

10 Mayıs 2021 yılında Dinamo Zagreb

4 Temmuz 2022 yılında NK Bravo

19 Ocak 2023 yılında Dinamo Zagreb

20 Ocak 2023 yılında NK Varazdin

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Zagreb

İvan Saranic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Saranic şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

İvan Saranic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 4 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Hırvatistan U14 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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