İvan Saric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Saric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Saric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Saric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Saric 16 Ocak 2001 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Šarić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Saric Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. İvan Saric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NS Mura futbol takımında oynamaktadır. NS Mura takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Saric'nin NS Mura ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İvan Saric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Saric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Saric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Saric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2012 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk U19

7 Ocak 2020 yılında Hajduk Split II

1 Temmuz 2021 yılında Hajduk Split

22 Temmuz 2021 yılında NK Radomlje

31 Mayıs 2022 yılında Hajduk Split

1 Ocak 2023 yılında NS Mura

İvan Saric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Saric şuan NS Mura takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İvan Saric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RNK Split (2010-2012), HNK Hajduk Split (2012-2020)

Hırvatistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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