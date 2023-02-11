İvan Serrano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Serrano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Serrano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Serrano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Serrano 29 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Serrano Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Serrano, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına - tarihinde katılmıştır. İvan Serrano'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Serrano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Serrano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Serrano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Serrano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Serrano şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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