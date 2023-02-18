İvan Smolcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Smolcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Smolcic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Smolcic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Smolcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Smolcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Smolcic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Smolcic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Smolcic 17 Ağu 2000 tarihinde Gospić şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Smolčić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Smolcic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. İvan Smolcic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Smolcic'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Smolcicboyu ve yaşı kaç

İvan Smolcic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Smolcic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Smolcic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Smolcic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2014 yılında HNK Rijeka Jgd

1 Temmuz 2015 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2017 yılında HNK Rijeka U19

9 Ağu 2019 yılında NK Orijent 1919

30 Haziran 2021 yılında HNK Rijeka

27 Ocak 2022 yılında Hrv Dragovoljac

1 Temmuz 2022 yılında HNK Rijeka

İvan Smolcic kimdir

İvan Smolcic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Smolcic şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

İvan Smolcic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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İvan Smolcic nereli

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