İvan Stjepanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Stjepanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Stjepanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Stjepanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Stjepanovic 18 Mart 1998 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Stjepanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Stjepanovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GoSport Agency e.U. yapmaktadır. İvan Stjepanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kustosija Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Kustosija Zagreb takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Stjepanovic'nin NK Kustosija Zagreb ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Stjepanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Stjepanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Stjepanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Stjepanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2017 yılında NK Savski Marof

15 Ağu 2018 yılında NK Dugo Selo

12 Ağu 2020 yılında Hrv Dragovoljac

12 Ağu 2021 yılında NK Rudes

7 Temmuz 2022 yılında ASKÖ Oedt

7 Şubat 2023 yılında NK Kustosija

İvan Stjepanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Stjepanovic şuan NK Kustosija Zagreb takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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