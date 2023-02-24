İvan Subert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Subert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Subert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Subert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Subert 14 Ekim 1993 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Subert Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Subert, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Tuzla futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Tuzla takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Subert'nin FK Sloboda Tuzla ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Subert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Subert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Subert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Subert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Radnicki Sid

31 Aralık 2012 yılında Donji Srem

1 Ocak 2013 yılında Sindjelic Bg

30 Haziran 2013 yılında Donji Srem

1 Temmuz 2013 yılında FK Zemun

18 Temmuz 2017 yılında Novi Pazar

18 Temmuz 2018 yılında Backa

28 Ocak 2019 yılında Radnik Bijelj.

16 Ağustos 2022 yılında Al-Orouba SC

1 Ocak 2023 yılında Sloboda Tuzla

İvan Subert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Subert şuan FK Sloboda Tuzla takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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