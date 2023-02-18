İvan Susak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Susak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Susak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Susak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Susak 6 Ekim 1997 tarihinde Metković şehrinde doğmuştur. 2,03 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Sušak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Susak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Susak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Susak'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Susak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Susak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Susak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Susak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2016 yılında NK Sesvete

19 Ağu 2016 yılında NK Trnje Zagreb

20 Ocak 2017 yılında NK Rudes

10 Şubat 2017 yılında NK Sesvete

12 Şubat 2018 yılında NK Dugo Selo

15 Haziran 2018 yılında NK Sesvete

13 Eylül 2019 yılında NK Zagorec

31 Ocak 2020 yılında C. Budejovice

13 Ağu 2020 yılında NK Rudes

12 Şubat 2021 yılında NK Maribor

14 Temmuz 2021 yılında Slaven Belupo

İvan Susak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Susak şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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