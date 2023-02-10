İvan Tapia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Tapia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Tapia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Tapia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Tapia 23 Kasım 1998 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Tapia Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Tapia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Barracas Central futbol takımında oynamaktadır. CA Barracas Central takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. İvan Tapia'nin CA Barracas Central ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Tapia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Tapia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan Tapia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Tapia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Barracas C.

İvan Tapia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Tapia şuan CA Barracas Central takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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