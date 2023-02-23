İvan Tasev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Tasev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Tasev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Tasev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Tasev 27 Nisan 2002 tarihinde Sandanski şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Костадинов Тасев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Tasev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Tasev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pirin Blagoevgrad futbol takımında oynamaktadır. Pirin Blagoevgrad takımına - tarihinde katılmıştır. İvan Tasev'nin Pirin Blagoevgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Tasev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Tasev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Tasev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Tasev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında S. Simitli

30 Haziran 2021 yılında Pirin

İvan Tasev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Tasev şuan Pirin Blagoevgrad takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

İvan Tasev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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