İvan Tikhomirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Tikhomirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Tikhomirov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Tikhomirov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Tikhomirov 14 Aralık 2003 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Тихомиров Иван Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Tikhomirov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F&L yapmaktadır. İvan Tikhomirov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Isloch Minsk Region futbol takımında oynamaktadır. Isloch Minsk Region takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Tikhomirov'nin Isloch Minsk Region ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Tikhomirov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Tikhomirov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Tikhomirov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Tikhomirov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında FK Minsk II

2 Ağustos 2022 yılında Isloch II

1 Ocak 2023 yılında Isloch

İvan Tikhomirov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Tikhomirov şuan Isloch Minsk Region takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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