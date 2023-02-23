İvan Tilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Tilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Tilev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Tilev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Tilev 5 Ocak 1999 tarihinde Pazaradzhik şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Ангелов Тилев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Tilev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Management Agency yapmaktadır. İvan Tilev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arda Kardzhali futbol takımında oynamaktadır. Arda Kardzhali takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. İvan Tilev'nin Arda Kardzhali ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İvan Tilev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Tilev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Tilev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Tilev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında SeptemvriSfU19

1 Temmuz 2016 yılında Septemvri Sofia

4 Ağustos 2017 yılında Tsarsko Selo

31 Ağustos 2017 yılında Septemvri Sofia

1 Ağustos 2020 yılında Arda Kardzhali

İvan Tilev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Tilev şuan Arda Kardzhali takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İvan Tilev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC DIT Sofia (2013-2015), Septemvri Sofia (2015-2016)

Bulgaristan U17 takımında 8 numaralı formasıyla 21 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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