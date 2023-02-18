İvan Todoric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Todoric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Todoric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Todoric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Todoric 20 Nisan 1989 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Todorić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Todoric Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Todoric, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Croatia Zmijavci futbol takımında oynamaktadır. NK Croatia Zmijavci takımına 29 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. İvan Todoric'nin NK Croatia Zmijavci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Todoric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Todoric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Todoric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Todoric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında NK Imotski

8 Şubat 2013 yılında Hrv Dragovoljac

7 Şubat 2014 yılında NK Imotski

19 Ağu 2016 yılında Croat. Zmijavci

12 Temmuz 2017 yılında Würmla

29 Ocak 2018 yılında Croat. Zmijavci

İvan Todoric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Todoric şuan NK Croatia Zmijavci takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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