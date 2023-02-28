İvan Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Torres 27 Şubat 1991 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Iván Arturo Torres Riveros şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Torres Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RMC SPORTS yapmaktadır. İvan Torres, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. İvan Torres'nin Olimpia Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Torres Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ivan_torres11/

İvan Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Cerro Porteño

1 Ocak 2015 yılında Olimpia

25 Temmuz 2016 yılında CA Colón

30 Haziran 2017 yılında Olimpia

İvan Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Torres şuan Olimpia Asunción takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

İvan Torres Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 14 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Paraguay U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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