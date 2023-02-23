İvan Turitsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Turitsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Turitsov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Turitsov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Turitsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Turitsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Turitsov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Turitsov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Turitsov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Turitsov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Turitsov 18 Temmuz 1999 tarihinde Pleven şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Георгиев Турицов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Turitsov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Turitsov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına - tarihinde katılmıştır. İvan Turitsov'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Turitsov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Turitsov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Turitsov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Turitsov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında CSKA-Sofia II

1 Temmuz 2017 yılında Litex Lovech

15 Şubat 2019 yılında CSKA-Sofia

İvan Turitsov kimdir

İvan Turitsov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Turitsov şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

PFC Litex Lovech

İvan Turitsov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan takımında 2 numaralı formasıyla 26 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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İvan Turitsov nereli

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