İvan Valdez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Valdez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Valdez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Valdez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Valdez 10 Haziran 1995 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Hugo Iván Valdez Medina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Valdez Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. İvan Valdez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına - tarihinde katılmıştır. İvan Valdez'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Valdez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Valdez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Valdez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Valdez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Valdez şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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