İvan Vasilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Vasilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Vasilev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Vasilev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Vasilev 7 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Емилов Василев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Vasilev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Vasilev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Septemvri Sofia futbol takımında oynamaktadır. Septemvri Sofia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Vasilev'nin Septemvri Sofia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Vasilev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Vasilev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Vasilev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Vasilev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Dob. Dobrich

1 Ocak 2021 yılında Septemvri Sofia

12 Ocak 2022 yılında Levski Lom

18 Mart 2022 yılında Kostinbrod

1 Temmuz 2022 yılında Septemvri Sofia

İvan Vasilev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Vasilev şuan Septemvri Sofia takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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