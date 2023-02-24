İvan Vasilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Vasilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Vasilev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Vasilev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Vasilev 16 Mayıs 2001 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Костадинов Василев şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Vasilev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Milen Georgiev yapmaktadır. İvan Vasilev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yantra Gabrovo futbol takımında oynamaktadır. Yantra Gabrovo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Vasilev'nin Yantra Gabrovo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Vasilev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Vasilev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İvan Vasilev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Vasilev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Botev Plovdiv

2 Şubat 2021 yılında Fremad Amager

30 Haziran 2021 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2021 yılında Botev II

1 Temmuz 2022 yılında Yantra

İvan Vasilev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Vasilev şuan Yantra Gabrovo takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

İvan Vasilev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U17 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.