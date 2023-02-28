İvan Vasquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Vasquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Vasquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Vasquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Vasquez 13 Ağustos 1985 tarihinde Lautaro şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Iván Gonzalo Vásquez Quilodrán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Vasquez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Vasquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. İvan Vasquez'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Vasquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Vasquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Vasquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Vasquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında O'Higgins

1 Temmuz 2011 yılında Audax Italiano

1 Şubat 2020 yılında Magallanes CF

İvan Vasquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Vasquez şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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