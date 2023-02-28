İvan Vasquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Vasquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Vasquez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Vasquez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İvan Vasquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Vasquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Vasquez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Vasquez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Vasquez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Vasquez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Vasquez 13 Ağustos 1985 tarihinde Lautaro şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Iván Gonzalo Vásquez Quilodrán şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Vasquez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Vasquez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Magallanes CF futbol takımında oynamaktadır. Magallanes CF takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. İvan Vasquez'nin Magallanes CF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Vasquez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Vasquez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Vasquez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Vasquez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında O'Higgins

1 Temmuz 2011 yılında Audax Italiano

1 Şubat 2020 yılında Magallanes CF

İvan Vasquez kimdir

İvan Vasquez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Vasquez şuan Magallanes CF takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İvan Vasquez nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Anvarjon Gofurov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anvarjon Gofurov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anvarjon Gofurov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anvarjon Gofurov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aras Ozbiliz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aras Ozbiliz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aras Ozbiliz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aras Ozbiliz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İlkhom Alizhonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlkhom Alizhonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İlkhom Alizhonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlkhom Alizhonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Karen Melkonyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karen Melkonyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Karen Melkonyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karen Melkonyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Yargıtay'dan emsal karar! Kalitesiz inşaat malzemesi kullananlar yandı!
Yargıtay'dan emsal karar! Kalitesiz inşaat malzemesi kullananlar yandı!
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi