İvan Vera Cardozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Vera Cardozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Vera Cardozo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İvan Vera Cardozo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İvan Vera Cardozo 23 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İvan Vera Cardozo Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Atlético Tigre II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Vera Cardozo'nin Club Atlético Tigre II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
İvan Vera Cardozo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İvan Vera Cardozo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Tigre II
İvan Vera Cardozo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İvan Vera Cardozo şuan Club Atlético Tigre II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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