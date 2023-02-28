İvan Villalba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Villalba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Villalba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Villalba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Villalba 19 Ocak 1995 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Iván Emilio Villalba Chamorro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Villalba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KMPG Sport Agency yapmaktadır. İvan Villalba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guaireña FC futbol takımında oynamaktadır. Guaireña FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Villalba'nin Guaireña FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Villalba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/IvanEmilio95

İvan Villalba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Villalba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Villalba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Villalba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2015 yılında Imbabura SC

31 Aralık 2015 yılında Libertad U19

29 Şubat 2016 yılında Manta FC

1 Temmuz 2016 yılında Rubio Ñú

24 Ocak 2017 yılında Peñarol

31 Aralık 2017 yılında Rubio Ñú

1 Ocak 2018 yılında Sol de América

5 Temmuz 2021 yılında Indep. Santa Fe

8 Ocak 2022 yılında Cobresal

1 Ocak 2023 yılında Guaireña FC

İvan Villalba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Villalba şuan Guaireña FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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