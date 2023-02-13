İvan Villar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Villar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Villar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Villar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Villar 9 Temmuz 1997 tarihinde Aldán şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iván Villar Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Villar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. İvan Villar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celta Vigo futbol takımında oynamaktadır. Celta Vigo takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. İvan Villar'nin Celta Vigo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Villar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ivanvillar97/

İvan Villar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Villar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvan Villar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Villar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Celta Vigo B

1 Temmuz 2017 yılında Celta Vigo

25 Ocak 2018 yılında Levante

30 Haziran 2018 yılında Celta Vigo

1 Temmuz 2018 yılında Celta Vigo B

1 Temmuz 2019 yılında Celta Vigo

11 Ağu 2021 yılında CD Leganés

30 Haziran 2022 yılında Celta Vigo

İvan Villar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Villar şuan Celta Vigo takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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