İvan Vujica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Vujica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Vujica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Vujica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Vujica 20 Nisan 1997 tarihinde Prairiewood, New South Wales şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avustralya,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Vujica Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. İvan Vujica, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Macarthur FC futbol takımında oynamaktadır. Macarthur FC takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Vujica'nin Macarthur FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Vujica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Vujica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Vujica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Vujica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Mart 2011 yılında R. Sesvete Jgd

12 Ağustos 2011 yılında Lokomotiva Jgd

1 Temmuz 2012 yılında Lokomotiva U17

9 Ağustos 2013 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb U19

3 Temmuz 2016 yılında Newcastle

1 Temmuz 2019 yılında Western United

8 Temmuz 2022 yılında Macarthur

İvan Vujica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Vujica şuan Macarthur FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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