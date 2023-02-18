İvan Vukcevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Vukcevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Vukcevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Vukcevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Vukcevic 4 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Vukcevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Vukcevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vojvodina Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İvan Vukcevic'nin FK Vojvodina Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Vukcevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Vukcevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Vukcevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Vukcevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Zeta Golubovac

17 Ocak 2022 yılında Vojvodina

İvan Vukcevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Vukcevic şuan FK Vojvodina Novi Sad takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

İvan Vukcevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U21 takımında 19 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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