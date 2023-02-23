İvan Yordanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Yordanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Yordanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Yordanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Yordanov 7 Kasım 2000 tarihinde Rakovski şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Иван Йорданов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Yordanov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Yordanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Varna futbol takımında oynamaktadır. Spartak Varna takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Yordanov'nin Spartak Varna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Yordanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Yordanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Yordanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Yordanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ludogorets II

1 Temmuz 2022 yılında Ludogorets

18 Ocak 2023 yılında Spartak Varna

31 Mayıs 2023 yılında Ludogorets

İvan Yordanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Yordanov şuan Spartak Varna takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.

İvan Yordanov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan takımında 7 numaralı formasıyla 26 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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