İvan Zafarana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Zafarana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Zafarana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Zafarana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Zafarana 22 Nisan 1995 tarihinde Sarandí şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Iván Matías Zafarana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Zafarana Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İvan Zafarana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Estudiantes (Buenos Aires) futbol takımında oynamaktadır. CA Estudiantes (Buenos Aires) takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Zafarana'nin CA Estudiantes (Buenos Aires) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İvan Zafarana Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Zafarana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Zafarana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Zafarana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında El Porvenir

1 Temmuz 2018 yılında Deportivo Merlo

1 Temmuz 2019 yılında J.J. Urguiza

8 Temmuz 2021 yılında Estudiantes BA

İvan Zafarana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Zafarana şuan CA Estudiantes (Buenos Aires) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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